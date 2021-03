Una historia de película: La vida del Dr. Q que Brad Pitt llevará a la pantalla grande

El Dr. Alfredo Quiñones-Hinojosa es autor, investigador y jefe de Neurocirugía de la Clínica Mayo en Jacksonville, Florida, pero cuando llegó a EE.UU. empezó recogiendo tomates en los campos de California.

Una historia de esfuerzo y superación de la que Brad Pitt se conmovió y Walt Disney y la productora Plan B, propiedad de la estrella de Hollywood, llevará a la pantalla grande la historia de superación de un indocumentado mexicano que llegó a Estados Unidos y ahora es un prestigioso neurocirujano en el hospital Johns Hopkins, en Baltimore, Maryland.

El mejor actor de reparto del 2020 se interesó en trabajar en el proyecto, luego de que escuchara al propio doctor Alfredo Quiñones-Hinojosa, mejor conocido como Dr. Q, contar en un programa de radio su increíble historia de superación.

Nació en México, en una pobreza tal que una de sus hermanas murió por deshidratación. Según relata Infobae, tenía 14 años y ya estudiaba para ser profesor cuando empezó a entrenarse para saltar el muro para entrar a Estados Unidos.

“No era como el muro de Alemania, no tenía ladrillos. Yo miraba hacia el horizonte y me imaginaba qué vida le esperaba del otro lado a gente como nosotros: gente pobre, gente humilde. Porque no solo era una barrera física, era una barrera simbólica. Esa barrera nunca se me ha olvidado, son las barreras que también tengo hoy en mi trabajo como neurocirujano”.