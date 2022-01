Sería protagonizada por un actor de Harry Potter: La película biográfica de Ben Brereton

Aunque por ahora se trata de sólo un proyecto, el interés que despierta Brereton tanto en Chile como en Inglaterra le da fuerza a una iniciativa que puede transformarse en realidad en el mediano plazo.

🚨BREAKING🚨 Hearing strong rumours that Matthew Lewis AKA Neville Longbottom is being lined up to play the role of Ben Brereton Diaz in a new biopic about the Blackburn Rovers player’s life in the UK and Chile. What are your thoughts? pic.twitter.com/MTlqr7EbnQ

— The Football Brief (@tfb_contact) January 10, 2022