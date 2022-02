Íngrid Olderöck: La agente de la Dina que retrata “Bestia”

Nuestro país volverá a los Oscar a competir por una estatuilla y esta vez, lo hará de la mano de “Bestia”, una producción dirigida por el chileno Hugo Covarrubias, y que competirá en la categoría de Mejor Corto Animado.

El corto está inspirado en la torturadora Íngrid Olderöck, ex mayor de carabineros y ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la dictadura militar. A pesar de abordar ciertos aspectos de la vida de la mujer, el director suele insistir en que no se trata de una película estrictamente biográfica.

¿Quién era Íngrid Olderöck?

Fallecida en 2001, Olderöck ntró a la Dina a finales de 1973 e instruyó a 70 mujeres con tácticas represivas. Además fue conocida como “la mujer de los perros” por de adiestrar perros para violar a presos políticos durante el Régimen Militar.

Íngrid, además, fue acusada de secuestros, torturas, tareas de espionaje y desapariciones. Según el libro “La Mujer de los Perros” , escrito por la periodista Nancy Guzmán, Íngrid Olderöck tenía ideas ligadas al nazismo. De hecho, era hija de alemanes.

Unas de las cosas más terrible de las que se acusan a Olderöck, fue el adiestramiento que dio a su perro Volodia para abusar sexualmente de presos políticos en un centro de torturas llamado “La Venda Sexy”, el cual estaba ubicado en la comuna de Macul.

También estuvo relacionada a la fabricación del gas sarín en el conocido “Proyecto Andrea”, que estaba liderado por el líder de la DINA, Manuel Contreras.

En 1981, fue víctima de un atentado al recibir un disparo en la cabeza por un comando del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); tras dicho evento fue pasada a retiro de Carabineros. Según su versión el ataque fue planificado por el General y miembro de la Junta Militar, Cesar Mendoza.

Finalmente, Íngrid Olderöck murió en marzo de 2001 a la edad de 58 años, producto de una hemorragia digestiva aguda. Se fue sin pagar los delitos de lesa humanidad cometidos.