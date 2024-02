“Todo el mundo quiere ser nosotras”: Meryl Streep reveló que Miranda Priestly ha sido el papel que más ha detestado

La reconocida y querida actriz Meryl Streep, reveló hace poco cuál ha sido el papel que menos le gustó interpretar, hasta el momento, de su extensa carrera.

Para sorpresa de muchos, por lo querida y odiada al mismo tiempo, el personaje que menos le ha gustado a Streep es Miranda Priestly en “El diablo se viste a la moda”.

La ganadora en tres oportunidades de Premios Oscar por las películas “Kramer vs. Kramer”, “La decisión de Sophie” y “La dama de hierro”; comentó que durante la grabación, lo único que habló con sus compañeros de escena fue: “Soy Meryl y estoy muy contenta de trabajar contigo. Y eso es lo único amable que vas a escuchar de mi boca en esta película”.

La actriz, que en la película hace de una muy exigente directora de una revista de moda, se metió tanto en su papel, que no interactuó con nadie para lograr mantener la distancia en la ficción. “¡Fue horrible! Me sentía miserable cuando llegaba a mi caravana. Podía oírlos a todos riéndose. ¡Estaba tan deprimida! Me dije: ‘¡Bueno, es el precio que pagas por ser jefa!’ ¡Esa es la última vez que intenté algo con ese ‘método’!”.