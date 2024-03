“Eddington”: La nueva película que une a Pedro Pascal con Emma Stone y Joaquin Phoenix

Continúan las buenas noticias para Pedro Pascal, tras ser confirmado para interpretar a Reed Richards en el reinicio de “Los 4 Fantásticos”, se suma su participación en la nueva película de Ari Aster, en la que co-protagonizará junto a la flamante ganadora del Premio Oscar 2024 a Mejor Actriz, Emma Stone, titulada “Eddington” .

La productora a cargo del proyecto es el estudio A24, conocido por su participación en la realización de exitosas películas como “Moonlight”, “The Whale”, “Lady Bird”, “Priscilla”, entre otras. Hasta el momento, lo único que se sabe de la trama es que “sigue a un sheriff de un pequeño pueblo de Nuevo México con grandes aspiraciones”.

Otra gran estrella que acompañará al actor nacional es Joaquin Phoenix, quien ha trabajado con Aster en otras oportunidades. Completando el elenco están Austin Butler, Luke Grimes, Deirdre O’Connell, Michael Ward y Clifton Collins Jr., según anunció la empresa en la red social X.

Welcome to EDDINGTON. Ari Aster’s contemporary western starring Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone, Luke Grimes, Austin Butler, Deirdre O’Connell, Micheal Ward and Clifton Collins Jr. is coming soon. pic.twitter.com/yLDMyeebTz

