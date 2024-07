A los 75 años murió la legendaria actriz de El Resplandor, Shelley Duvall

La cara de terror más reconocida de la historia del cine, es la de Shelley Duvall, la actriz que evitó el hacha empuñada por Jack Nicholson en El Resplandor, la película de Stanley Kubrick que ya se convirtió en un film de terror de culto.

Según reporta The Hollywood Reporter, la familia de la actriz emitió un comunicado informando de su muerte, mientras Duvall dormía y a causa de la diabetes que padecía.

“Mi querida, dulce y maravillosa compañera de vida y amiga nos dejó. Demasiado sufrimiento últimamente, ahora es libre. Vuela, hermosa Shelley”, dijo la pareja de la actriz, Dan Gilroy, con quien estuvo comprometida desde 1989.

En los últimos años de vida, la mujer que tenía 75 años, atravesó diversos problemas de salud, especialmente mental, llegando a revelar que “estoy muy enferma. Necesito ayuda” en una entrevista en el programa Dr. Phil, en 2016.

La desgarradora carrera de Duvall

Luego de su paso por la universidad en su natal Houston, fue descubierta por quien llegaría a ser el mentor de Duvall en Hollywood, Robert Altman, con quien debutó en la pantalla grande en 1970, en la película Brewster McCloud.

Junto a él, trabajaría en múltiples cintas durante los 70s, como McCabe & Mrs. Miller (1971), Thieves Like Us (1974), Nashville (1975), Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull’s History Lesson (1976) o 3 Women (1977).

“Me ofrece papeles muy buenos. Ninguno de ellos ha sido igual a otro. Tiene una gran confianza en mí, y me respeta, y no me pone restricciones ni me intimida, y lo adoro”, llegó a decir sobre el director al New York Times en 1977.

“Recuerdo el primer consejo que me dio: ‘No te tomes en serio’. A veces me siento egocéntrica y, de repente, ese consejo me viene a la cabeza y me río”, agregó.

De igual manera, confesó que Altman “era capaz de hacer oscilar todos los lados del péndulo: encantador, tonto, sofisticado, patético e incluso hermoso”.

La complicada participación en El Resplandor

Su escena en El resplandor, de Stanley Kubrick quedó marcada para siempre. Su increíble actuación le valió para ser recordada como una de las mejores interpretaciones en la historia del cine.

Sin embargo, su participación en la cinta, le costó una exposición tremenda y un proceso de grabación que fue un verdadero infierno.

Luego de la publicación de la cinta, Duvall reveló a People en 1981 que antes de las escenas “escuchaba canciones tristes. O simplemente pensaba en algo muy triste en mi vida o en lo mucho que extrañaba a mi familia o amigos. Pero después de un tiempo, mi cuerpo se rebela. Dice: ‘Deja de hacerme esto. No quiero llorar todos los días’. Y a veces, solo ese pensamiento me hacía llorar”.

“Despertarme un lunes por la mañana, tan temprano, y darme cuenta de que tenía que llorar todo el día porque estaba programado, simplemente me ponía a llorar. Pensaba: ‘Oh, no, no puedo, no puedo’. Y, sin embargo, lo hice. No sé cómo lo hice. Jack (Nicholson) también me dijo eso. Dijo: ‘No sé cómo lo haces’”, agregó.

Además, detalló que el director la obligó a grabar 127 veces la escena del bate de béisbol. De acuerdo a la actriz, producto del rodaje de 13 meses, lloró durante 12 horas al día.

“Nunca volveré a dar tanto. Si quieres meterte en el dolor y llamarlo arte, adelante, pero conmigo no”, dijo.