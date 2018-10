Kate Bush reeditará su catálogo completo de obras musicales

A más de cuatro décadas del inicio de la carrera de la artista, músico, cantante, bailarina y productora inglesa Kate Bush, se ha anunciado que su catálogo completo, que incluye sus discos más conocidos, así como rarezas que prácticamente ya no se encuentran, serán reeditados en formato CD y Vinilo.

18 vinilos son la sumatoria de 4 Box Sets que serán editados por separado conteniendo toda la carrera musical de esta seminal artista. Para el formato de CD el compilado será editado en 2 camadas.

Desde clásicos como Hounds of Love y The Kick Inside hasta discos más difíciles de encontrar como The Red Shoes o Aerial, serán parte de esta reedición que fue remasterizada por la propia Kate Bush y el productor James Guthrie, que también incluirá rarezas como la versión de Bush para el clásico de Marvin Gaye “Sexual healing”.

El próximo 16 de noviembre comenzará la batería de reediciones.

