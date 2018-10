Tras una década The Racounteurs anuncian que trabajan en nuevo disco

The Racounteurs se formó en 2005 junto con Jack White (The White Stripes, The Dead Weather), Brendan Benson, Jack Lawrence (The Greenhornes, Blanche and The Dead Weather) y Patrick Keeler (The Greenhornes).

Durante los seis años de carrera que tuvieron hasta 2011 editaron Broken Boy Soldiers en 2006 y Consolers of the Lonely en 2008. Justamente este último trabajo, que en marzo de este año cumplió una década, será re editado por Third Man Records e incluirá un disco de 7 pulgadas con dos nuevas canciones.

Junto al anuncio de esta re edición, el sello informó oficialmente que la banda se reúne para trabajar en lo que será un tercer álbum, sin muchos más detalles todavía.