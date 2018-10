The Cranberries anuncia disco póstumo para 2019

Este año, el álbum debut de la banda irlandesa The Cranberries, Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?, cumple 25 años. Para celebrar la efeméride, la banda llevaba un tiempo planeando una re edición del disco, originalmente editado en 1993, hasta que el repentino fallecimiento de Dolores O’Riordan, la carismática y aguerrida voz de la banda, falleció en enero de este año.

El aniversario y la re edición del disco se harán, aunque su salida se ha retrasado ya para el 2019, pero la noticia ahora es que los miembros de la banda Mike Hogan, Noel Hogan, Fergal Lawler se encuentran trabajando no solo en el material extra que incluirá la nueva tirada de aquel disco debut, sino que lo hacen también en las composiciones de O’Riordan dejó inconclusas.

In the End se llama el nuevo disco de Cranberries. Un álbum póstumo y el último de la carrera de la banda, como ellos mismos lo han dejado claro. Se trata de la edición de todo el material que quedó inconcluso cuando la banda fue golpeada por la muerte de su principal miembro. Para ella y para darle un cierre como ellos creen que debe tener, es que In the End también tendrá fecha de estreno para 2019.

Noel Hogan, uno de los fundadores de la banda y quien trabajó estas composiciones con la ex vocalista, comentó detalles sobre las composiciones que traerá el disco:

“Es un álbum muy consistente. Sobre todo en cuanto a letras. Es muy emocionante. Cuando Dolores y yo hablábamos sobre el disco, se mostraba muy entusiasta. Me decía: ‘están pasando tantas cosas en mi vida y tengo tanto que decir…’ Así que fui a Francia en junio pasado para empezar a escribir y empecé a mandarle cosas. Ella vivía en Nueva York en aquella época, y empezamos a dar vueltas a diferentes ideas. Para cuando llegamos a diciembre teníamos el álbum básicamente escrito. Sabíamos qué canciones eran las más potentes, qué canciones requerían un poco más de trabajo… Y entonces, literalmente hasta el día antes en que murió, y si ella murió un lunes por la mañana, me estoy refiriendo al domingo por la mañana, recibí un mail suyo con otra canción diciendo: ‘mira, no sé si te he mandado esta aún, pero escúchala y mañana hablamos’”.