Escucha “Words I Heard” lo nuevo de Julia Holter

Aviary es el nombre del quinto disco de estudio de la cantante norteamericana Julia Holter. El año pasado, la artista lanzó un disco en vivo con adaptaciones de sus canciones, especialmente de su exitoso cuarto disco Have You in My Wilderness, editado en 2015.

El estreno está acompañado de un video dirigido por Dicky Bahto, quien -al igual que Holter en este nuevo disco- decidió inspirarse en la escritora y poeta libanesa-norteamericana Etel Adnan y para ello, filmó el video en el monte californiano Tamalpais, que también ha sido fuente de inspiración para la escritora.

“Words I Heard” es el segundo adelanto de Aviary y se suma a la canción ya estrenada “I Shall Love 2”.

Escucha y ve el video aquí: