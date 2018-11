Morrissey lanza su propia versión de un clásico de The Pretenders

“Back on the chain gang” fue originalmente editada como single por la banda norteamericana The Pretenders. Luego formó parte de la banda sonora de la película “El Rey de la Comedia” y finalmente pasó al tracklist del tercer disco de la agrupación que comanda Chrissie Hynde.

Ahora, la canción tiene una nueva versión a cargo del ex Smiths, Morrissey. La canción será incluida en la versión Deluxe de su último disco Low in High School, editado hace casi un año y que será re-editado en formato de vinilo doble el próximo 7 de diciembre.

Este nuevo disco incluirá cuatro canciones inéditas y cinco covers de cinco artistas favoritos de Moz.

Este fin de semana Morrissey inició la parte de su gira que lo traerá nuevamente a Chile.

Escucha acá “Back on the chain gang” en versión Moz: