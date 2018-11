The National estrena canción para el Día de Acción de Gracias

El Día de Acción de Gracias da paso a entregas especiales y la banda norteamericana The National, estrenó la canción “Save the Bird”, para musicalizar un capítulo de la serie animada “Bob’s Burgers”, creada por Loren Bouchard y para la que el año pasado produjeron el cover de “Give it to Teddy”.

La colaboración se dio entre el equipo de la sitcom animada y la banda para el capitulo especial de la serie para Thanksgiving.

En el video que acompaña la canción se puede ver la versión animada de los miembros de la banda. Míralo acá: