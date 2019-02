Brad Pitt está produciendo un documental sobre Chris Cornell

En mayo de 2017 y tras un concierto en Detroit junto a su banda, el cantante norteamericano y líder de Soundgarden, se suicidó tras más de 30 años de carrera musical ligado a los géneros como el rock y el grunge en proyectos como Temple of the Dog, Audioslave y Soundgarden, con quien en los 90 alcanzó fama mundial.

El documental cuenta con la participación como productores de Brad Pitt, el actor y director Peter Berg y la viuda de Cornell, Vicky, y se centraría en su carrera y sus últimos días.

Si bien el parte médico concluyó que el uso de drogas no habría contribuido al suicidio del cantante, su viuda ha demandado al médico de Cornell por supuesta negligencia en la receta de analgésicos y ansiolíticos de manera frecuente.

El documental no tiene fecha de estreno todavía y la noticia se anuncia a un mes del concierto en honor al cantante en Los Angeles y donde participaron artistas de la talla de Foo Fighters, Metallica, Miley Cyrus, Brandi Carlile, Chris Stapleton y miembros de Soundgarden, Audioslave y Temple of the Dog.