Se viene un nuevo disco con viejas grabaciones de David Bowie

Parlophone Records sigue acrecentando la leyenda de David Bowie con el anuncio de un nuevo lanzamiento. Se trata de un compilado de diez viejas grabaciones del Duque Blanco que se titula “The Mercury Demos” y estará a la venta desde el 28 de junio.

Las canciones que componen este trabajo fueron registradas directamente en una máquina Revox junto al guitarrista y vocalista John “Hutch” Hutchinson en la primavera de 1969, y fueron las responsables de que Bowie firmara contrato con el sello estadounidense Mercury Records.

“The Mercury Demos” no solo será un disco. Su concepto pretende transformarse en un artículo de colección. Vendrá alojado en una réplica de la caja original de la cinta e incluirá un LP, una impresión, dos hojas de contacto con fotos y notas del puño de Mark Adams, un viejo colaborador del intérprete de “Let’s Dance”. Además, los títulos de las canciones vendrán escritos con la propia letra de Bowie.

David Bowie – The Mercury Demos

01. Space Oddity

02. Janine

03. An Occasional Dream

04. Conversation Piece

05. Ching-a-Ling

06. I’m Not Quite (aka Letter To Hermione)

07. Lover To The Dawn

08. Love Song

09. When I’m Five

10. Life Is A Circus