“El tipo separó mi banda”: Liam Gallagher confirma que odia a su hermano en el trailer de su documental

La enemistad entre los hermanos Gallagher no es novedad para nadie, pero es algo que a una década de la separación de Oasis sigue vendiendo. Así queda claro en el trailer del documental “Liam Gallagher: As It Was”, donde se hace eco de la atmósfera negativa que rodea la relación entre los exlíderes de la icónica banda británica.

Este documental muestra a Liam en su lucha contra paparazzis, en su carrera musical luego de Oasis, en sus giras y en la intimidad. Así como también dedicará un espacio al concierto benéfico One Love Manchester, con imágenes de la presentación y el backstage. Aunque la promesa principal es que Liam contará muchas cosas que se ha guardado.

Ahí es donde aparece el conflictivo vínculo entre Liam y su hermano Noel. “El tipo separó mi banda. No es de extrañar que nos odiemos”, dice en el trailer. “Los chicos no quieren ser Noel, quieren ser Liam”, asegura.

El estreno mundial de “Liam Gallagher: As It Was” será el 7 de junio. Un día antes habrá una premiere con un concierto especial que tendrá transmisión en vivo. Mira el adelanto: