Thom Yorke tiene listo su tercer álbum solista y anuncia corto para Netflix

Luego de mostrar las composiciones clásicas “Gawpers” y “Don’t Fear the Light” junto a la Filarmónica de París, Thom Yorke está de vuelta para presentar este 27 de junio su tercer álbum solista: “ANIMA”.

Se trata de un trabajo de nueve canciones, que contiene un bonus track en la edición en vinilo, y que Yorke trabajó junto al productor Nigel Godrich. Llama la atención en el track list (que puedes revisar más abajo) la inclusión de “Dawn Chorus”, una canción que el compositor tenía junto a Radiohead, pero que no apareció en ninguno de sus discos.

Junto con el disco, el vocalista de Radiohead anunció un “one-reeler” que se estrenará en Netflix el mismo 27 de junio. Compuesto por tres canciones, dirigido por Paul Thomas Anderson, el corto en su teaser explica que un “one-reeler” es “una película, especialmente animada o de comedia, de 10-12 minutos de duración y contenida en un solo rollo de película; popular especialmente en la era de las películas mudas”.

Thom Yorke – ANIMA:

01. Traffic

02. Last I Heard (…He Was Circling the Drain)

03. Twist

04. Dawn Chorus

05. I Am a Very Rude Person

06. Not the News

07. The Axe

08. Impossible Knots

09. Runwayaway