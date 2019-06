Este año se podría estrenar material inédito de Bob Dylan con Johnny Cash

Bob Dylan y Johnny Cash pueden ser relacionados de distintas formas. Ya sea porque nacieron en el mismo país, compartieron épocas de producción, o por el singular estilo musical que los llevó a brillar en la escena mundial. Y lo cierto es que tuvieron una relación musical, incluso personal, pero solo salió a la luz un solitario registro.

Se trata de la canción “Girl from the North Country”, grabada en 1969 para el álbum “Nashville Skyline” de Bob Dylan. Sin embargo, ese no fue el único tema que grabaron a dúo durante su encuentro. Fue el único que entró en el álbum, mientras que el resto de las grabaciones fueron conservadas inéditas.

Según publica Rolling Stone, Bob Dylan estaría recurriendo a ese material para incluirlo en su próximo disco “Bootleg Series”. En específico, entrarían canciones como “Ring of Fire”, “You Are My Sunshine”, “Big River” y “Careless Love”, grabadas en aquellas sesiones de 1969.

Esperemos que así sea. Mientras tanto, recordamos “Girl from the North Country”: