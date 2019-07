Belle & Sebastian comparte la primera canción de su nuevo disco

Belle & Sebastian anunció el playlist final de la banda sonora de la película “Days of the Bagnold Summer“, que será lanzado el 13 de septiembre a través del sello Matador.

La banda sonora incluye 11 canciones nuevas, así como versiones regrabadas de “Get Me Away From Here I’m Mying” y “I Know Where the Summer Goes”.

En un comunicado de prensa, Stuart Murdoch dijo que el director de “Days of the Bagnold Summer”, Simon Bird, “es un verdadero fanático del grupo”, dijo Murdoch.

“Days of the Bagnold Summer” es una adaptación de la novela gráfica de Joff Winterhart. Con su lanzamiento en 2020, está protagonizada por Earl Cave (“El fin del mundo de los demonios”), Monical Dolan, Rob Brydon, Alice Lowe, Tamsin Greig y Elliot Speller-Gillot.

A continuación, ve el video del primer single que liberan, “Sister Buddha”: