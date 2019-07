Florence and the Machine libera dos nuevas canciones que incluirá en su box set de aniversario

Una década cumple el primer álbum de Florence and the Machine titulado Lungs . Para celebrar este disco, la artista anunció la semana pasada set box de este álbum y estrenó este jueves dos canciones inéditas.

La banda liderada por Florence Welch debutó el 3 de julio de 2009 de con este icónico EP que contiene emblemáticos sencillos de la banda como “Kiss with a Fist’ y ‘Dog Days Are Over’.

A través de Twitter, Florence + The Machine anunció esta edición limitada en vinilo y cassette que incluye el álbum original de 13 canciones.

To celebrate the 10 year anniversary of Lungs, Florence + The Machine will release an anniversary edition on colour LP, cassette, and as an exclusive double vinyl box set.

Pre-order https://t.co/M4RvQCS7os

Box set design by Brian Roettinger, feat unseen photography by tom beard pic.twitter.com/LxyH7RxeSu — florence welch (@florencemachine) July 3, 2019

En la previa de este lanzamiento, el grupo británico estrenó “My Best Dress” y “Donkey Kosh”, canciones que fueron grabadas durante las sesiones originales para “Lungs”, pero finalmente fueron descartadas del track list para el disco.

Track list de “Lungs” edición limitada:

LP 1

Side A

1. “Dog Days are Over”

2. “Rabbit Heart (Raise it Up)”

3. “I’m Not Calling You a Liar”

4. “Howl”

5. “Kiss With a Fist”

6. Girl With One Eye”

Side B

7. “Drumming Song”

8. “Between Two Lungs”

9. “Cosmic Love”

10. “My Boy Builds Coffins”

11. “Hurricane Drunk”

12. “Blinding”

13. “You’ve Got the Love”

LP2

Side A

1. “Bird Song”

2. “My Boy Builds Coffins” (acoustic)

3. “My Best Dress” (unreleased demo)

4. “Donkey Kosh” (unreleased demo)

5.”Hospital Beds”

6. “Falling”

Side B

7. “Ghosts” (demo)

8. “Postcards From Italy” (unreleased demo)

9. “Swimming”

10. “Are You Hurting the One You Love?”

11. “Oh! Darling” (Live at Abbey Road)

Puedes escucharlas aquí: