46 años de Rufus Wainwright: Dos décadas de carrera y un nuevo álbum

Este lunes 22 de julio, el artista canadiense Rufus Wainwright cumple 46 años. Este 2019, tras siete años incursionando en la ópera, regresará al mundo del pop con un esperado disco.

Si bien el cantante ya tendría listo el LP, informó que el álbum no verá la luz hasta 2020, el cual podría titularse Unfollow The Rules.De este nuevo disco ha estrenado dos temas “Montauk” y “Peaceful Afternoon”.

Desde su disco debut en 1998, titulado con su nombre, Rufus Wainwright se instaló en la vereda de las jóvenes promesas norteamericanas de la música.

El cantante procede de una familia musical, con la que debutó cuando era apenas un niño, bajo el nombre de The McGarrigle Sisters and Family, junto a su hermana Martha (la pequeña, Lucy, también canta), su madre, Kate McGarrigle y su tía Anna.

Como una forma de recordar sus inicios, en el día de su cumpleaños el artista anunció que junto a su hermana Martha, realizarán su aclamada presentación navideña, ‘A Not So Silent Night’, el cual no realizaban hace 10 años.

Esta presentación se llevará a cabo en la Sala Nacional de Conciertos de Dublin el lunes 2 y martes 3 de diciembre, y en el Royal Festival Hall el viernes 6 de ese mes.

Pleased to announce that Martha and I are doing three Christmas shows, one in the UK and two in Irland in December of this year. Artist pre-sale will be on July 24th 10am GMT. Links coming soon. pic.twitter.com/MWEF2tHgmu

— Rufus Wainwright (@rufuswainwright) July 22, 2019