Stevie Wonder, The Rolling Stones y más: La playlist veraniega de Barack y Michelle Obama

44 son las canciones que eligieron el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la ex primera dama, Michelle Obama, ser parte de su playlist de verano.

“Con la llegada del verano, he aquí una muestra de lo que Michelle y yo hemos estado escuchando: algunos nuevos, otros viejos, otros rápidos, otros lentos. Espero que lo disfruten “, anunció el ex mandatario a través de su cuenta de Instagram.

Entre los destacados están clásicos como “Can I Kick It?” De A Tribe Called Quest , “Brown Eyed Girl” de Van Morrison , “Happy” de The Rolling Stones , “Doo Wop (That Thing) de Lauryn Hill “. , y “Don’t worry bout a thing” de Stevie Wonder

Escucha la playlist veraniega de los Obama aquí: