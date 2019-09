“Back to black” de Amy Winehouse es el mejor disco del siglo XXI según The Guardian

El diario británico The Guardian realizó la lista de los 100 mejores álbumes del siglo XXI, la cual encabeza “Back to Black” de la gran Amy Winehouse.

El medio realizó esta lista consultado a 45 escritores de música , quienes definieron cuáles son los mejores discos de este siglo, hasta el momento. En los top 10 de esta lista están Sound of Silver (2007) de LCD Soundsystem, Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not (2006) de Artic Monkeys y Is This It? (2001) de The Strokes.

El éxito del disco Back To Black logró despegar la carrera musical de la artista, provocando un cambio de vida irrevocable y convirtiéndola en una estrella internacional.

El disco obtuvo el premio Grammy en 2008 por “Mejor Álbum de Pop Vocal”. Tas la muerte de la artista, el 23 de julio de 2011, las ventas del álbum se incrementaron drásticamente en todo el mundo. El disco llegó al número uno en las listas de iTunes en casi todos los países,

El 24 de julio de 2011 en Reino Unido, Back To Black volvió a entrar en las listas, en el puesto 59 , sólo siete horas tras el anuncio de la muerte de Amy Winehouse.

El álbum con tema emblemáticos de Amy Winehouse “Tears Dry on their Own”, “Rehab”, “You Know I’m No Good” se convirtió en el disco más vendido de Reino Unido con 3,25 millones de copias.

Escucha completo “Back to black” aquí