Mira el nuevo videoclip para “Here Comes The Sun” de The Beatles

A propósito del aniversario número 50 del álbum “Abbey Road”, el sencillo “Here Comes The Sun” de The Beatles tiene por primera vez un video musical.

El videoclip, que sorprende con una nueva mezcla estéreo de la composición original de George Harrison, muestra un amanecer iluminando en el Estudio 2 de Abbey Road Studios, donde el cuarteto grabó la mayor parte del disco. “La pieza central del video es el sol y fue filmada y meticulosamente diseñada en el set en el Estudio Dos de Abbey Road”, indican en un comunicado de prensa.

El video de “Here Comes The Sun” incluye fotos del archivo de Apple Corps e imágenes tomadas por Linda McCartney. Puedes verlo a continuación: