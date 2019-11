Canciones que resumen el legado musical de George Harrison

Mientras el cuarteto The Beatles padecía las consecuencias de haber negociado entre egos por tanto tiempo, George Harrison aún masticaba la frustración. El menor del grupo y el más tímido, Harrison había sido postergado como compositor frente a Lennon y McCartney, que se dividían salomónicamente los discos y éxitos. En el ocaso del grupo, el guitarrista impuso sus creaciones y regaló a la posteridad himnos como “Something y Here comes the sun”. Desde ahí armó su carrera solista que lanzó a pocos meses del fin de los Beatles.

Desde “All Things must pass”, su impresionante debut en solitario, hasta “Living in the material World” y “Somewhere in England”, Harrison se paseó por el mundo espiritual y terrenal con soltura y clase. Además de ser el artífice del concierto por Bangladesh, uno de los primeros megaeventos benéficos, George siempre estuvo disponible para las buenas causas. El 29 de noviembre de 2001 falleció de cáncer y hoy lo recordamos con esta playlist que resume parte de su genio y su legado a la música popular.