Reino Unido estrena moneda en homenaje a Queen

Con imágenes de los miembros de la banda y sus instrumentos, son las monedas que lanzó la Casa Real en conmemoración de la iconica banda Queen.

The #Queen 2020 commemorative #coin has received the (rock) royal seal of approval! We’re glad you like it, @DrBrianMay! >> https://t.co/2fe6hcP8Jg@QueenWillRock @OfficialRMT pic.twitter.com/GOatsOwxPZ

— The Royal Mint (@RoyalMintUK) January 20, 2020