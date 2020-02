Elton John abandona concierto en medio de lágrimas tras perder la voz

El pasado sábado 16 de febrero, Elton John dio un concierto en Auckland, Nueva Zelanda. Sin embargo, algo ocurrió que hizo que el artista tuviese que detener el show mientras aún se encontraba en el escenario y retirarse del micrófono, entre lágrimas. Siendo esta la canción número 16 del repertorio y, después de más de 2 horas de presentación, el público no entendió a qué estaba ocurriendo.

Después, se supo que John había sido diagnosticado con una neumonía atípica justo antes de ingresar al estadio de Auckland. A pesar de esto el cantante tomó la decisión de seguir adelante con su concierto, pero lamentablemente, llegó un momento en que la voz del artista no pudo más. “Lo siento, lo siento mucho”, dijo mientras se retiraba llorando.

“I’m so sorry’ And he was gone. #EltonJohn #EltonFarewellTour pic.twitter.com/lHPoLJrT4N

“Toqué y canté con todo mi corazón hasta que mi voz no pudo más”, redactó el músico a través de su cuenta de Twitter después de lo ocurrido. “Estoy decepcionado, profundamente angustiado y apenado. Di todo lo que tenía”, agregó. “Muchas gracias por su apoyo extraordinario y todo el amor que me mostraron durante mi show de esta noche. Estoy eternamente agradecido”, finalizó.

Thank you so much for your extraordinary support and all the love you showed me during tonight’s performance.

I am eternally grateful.

Love, Elton xx

📷: Ben Gibson

— Elton John (@eltonofficial) February 16, 2020