Escucha el audio de la nueva canción de Morrissey

El ex líder de The Smiths estrenó el sencillo “Knockabout world”, un adelanto de su nuevo álbum que saldrá el 20 de marzo.

La canción es el tercer single de su próximo disco titulado “I Am Not a Dog On a Chain”, el artista define el single como “un grito agrio de tres minutos impregnado de melodrama y reforzado por una melodía optimista de riffs y guitarras, sintetizadores que se junta a una orquesta de cuerda y vientos que aparece con exuberante euforia en la segunda mitad de la canción”.

El pasado 10 de enero, el cantante había estrenado la canción el primer sencillo de su nuevo álbum, “Bobby, Don’t You Think They Know?”, una colaboración con la intérprete de soul y R&B, Thelma Huston.

“Me encanta el desafío de ver si lo que hago puede funcionar con lo que están haciendo. A veces funciona, y a veces no. Creo que la combinación de lo que Morrissey está cantando y lo que estoy cantando realmente funciona en ‘Bobby’. ¡Y fue muy divertido trabajar con M en el estudio también!”, aseguró la cantante.

El segundo sencillo que lanzó fue “Love Is On Its Way Out” el 31 de enero. Esta canción habla de la cruda realidad de lo que pasa cuando el amor se esfuma.

