“Nadie publicará mi música”: Morrissey vuelve a cargar contra los sellos por “censurar” su nuevo disco que aún no ve la luz

Fiel a su estilo, Morrissey ha vuelto a hacer polémica frente a la supuesta censura que ha sufrido en los últimos años.

Y es que desde 2021, que el británico espera por lanzar su disco Bonfire Of The Teenagers el cual está grabado y archivado por el sello Capitol Records, pero que no ha querido publicar, luego de una serie de problemas entre el cantante y la compañía.

Finalmente, hace un par de años, el ex Smiths rompió relaciones con la disquera a solo meses de terminar de grabar dicho álbum, pero que, hasta ahora, no ve la luz.

Ahora, y en medio de un concierto en Nueva Jersey, el artista alzó la voz y lanzó que: “Como saben, ya nadie publicará mi música. Porque, como sabrán, soy un gran defensor de la libertad de expresión. En Inglaterra, al menos, ahora está criminalizada”.

El origen de este conflicto se remonta a 2019, cuando Morrissey dio su apoyo público al partido For Britain, un conglomerado político de ultraderecha y antiislamista. A esto se suma la serie de comentarios racistas y xenofóbicos emitidos por el músico.

Tras esto, incluso, Miley Cyrus, con quien había grabado una canción para Bonfire Of The Teenagers, solicitó que su voz fuera borrada del disco.