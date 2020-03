El nuevo disco de Morrissey ya tiene fecha de lanzamiento

El 20 de marzo es la fecha para escuchar la nueva producción de Morrissey.

Se trata “I Am Not a Dog on a Chain”, el disco n° 13 disco de estudio del cantante y como dijo el productor Joe Chicarelli,

“este es su álbum más audaz y aventurero hasta el momento. Ha superado los límites una vez más, tanto musical como líricamente. Y una vez más, demuestra como compositor y cantante que está en su propia categoría. En honor a la verdad, nadie puede ser Morrissey sino… ¡Morrissey!”

Morrissey ya ha promocionado tres canciones del nuevo disco y el álbum ya se puede pre ordenar en la web del cantautor.