Este es el nuevo disco de Morrisey: I am not a Dog on a Chain

El controversial artista británico y ex integrante de The Smiths, Morrissey, estrenó recientemente su decimotercer álbum como solista. Tiene como nombre I am not a Dog on a Chain (no soy un perro en una cadena) y está compuesto de once canciones originales. Además de esto, cuenta con la producción de Joe Chicarelli, quien ya había trabajado en conjunto con el artista para lanzamientos pasados.

Morrissey’s new album ‘I AM NOT A DOG ON A CHAIN’ is out now featuring ‘Bobby, Don’t You Think They Know?’ and ‘Knockabout World’ ! Listen/Download here: https://t.co/Q141udnhfI pic.twitter.com/tuTNom7wvI — Morrissey (@officialmoz) March 20, 2020

“He producido cuatro álbumes de estudio para Morrissey (…) Este es su álbum más audaz y aventurero hasta el momento. Ha superado los límites una vez más, tanto musical como líricamente. Y una vez más, demuestra como compositor y cantante que está en su propia categoría. En honor a la verdad, nadie puede ser Morrissey sino… ¡Morrissey!”, dijo el mismo Chicarelli.

Este álbum, el cual fue grabado en el estudio “La Fabrique” en Saint-Rémy-de-Provence en Francia, y en “Hollywood Sound” en Hollywood, California; contiene una temática similar a lo que ha hecho que el cantante esté causando tanto revuelo en redes sociales. En una voz confiada y segura, Morrisey nos invita a dejar de escuchar las noticias, llamando a los diarios como unas “fábricas de problemas”. Asimismo, habla sobre el activismo animal que siempre lo ha caracterizado.

Aquí el álbum en Spotify: