Ronnie Wood (Rolling Stones) envía un mensaje a adictos para que no recaigan en cuarentena

Varios han sido los artistas que han compartido mensajes a fanáticos sobre el Covid-19. Una de las más recientes fue Madonna, quien envió un extraño y criticado video que fue borrado horas más tarde; Robert De Niro lo hizo también, instando a la gente a que se quedara en sus casas. Ahora fue el turno de Ron Wood, miembro de Rolling Stones. Sin embargo, su mensaje fue un poco más específico y personal que el resto de los artistas.

El deseo principal de Wood es instar tanto a alcohólicos como a adictos a las drogas a que no recaigan en tiempos de confinamiento. Por lo mismo, les entrega algunos consejos para que sus seguidores no se desvíen “del camino de la recuperación“. Lo que hizo fue leer un extracto de un libro que lo ha ayudado personalmente a superar sus problemas con el abuso de sustancias.

“Para aquellos que están en grupos de tratamiento y que no podrán asistir a las reuniones a causa del aislamiento por el coronavirus, espero que estas lecturas les ayuden tanto como a mí“, afirmó el artista. “Voy a hablar de esperanza. Le hablo a mis amigos y a mí mismo. La esperanza es creer que lo bueno llegará incluso en tiempos difíciles y no dejará que lo malo pase. No importa cuán temerosos estemos, el poder superior está con nosotros. No estaremos solos de nuevo. No nos daremos por vencidos. Esperanzarse es creer en nosotros mismos“, agregó.

Si quieres ver el video, a continuación te lo dejamos: