QuedateEnCasa: El mensaje de Robert De Niro

El actor Robert De Niro se sumó a la campaña de pedirle a las personas que se queden en sus casas y cumplan con el aislamiento social. Esto para evitar la propagación del coronavirus el cual ha causado la muerte de 19.675 personas y más de 438.749 infectados en todo el mundo.

Varios han sido los actores que se han unido a esta petición como Ben Stiller y DannyDeVito.

De Niro utilizó la famosa frase “I’m watching you” (“Te estoy mirando”), de la película Conociendo a los Fockers, en la escena que le advierte al novio de su hija que lo está vigilando. El estadounidense usó esa frase para pedirle a la gente que no saliera de sus casas.

Robert De Niro is watching you. Stay home. Save lives. #NewYorkStateStrongerTogether pic.twitter.com/WgAsBuIrKk

Por otro lado, DeVito le recordó a los fans que piensen en las personas de la edad similar a la de él. “Los jóvenes pueden contraer el virus y pueden transmitirlo a las personas mayores. Y lo siguiente que saben, es que estoy acabado”.

Danny DeVito wants you to stay home and save lives.#NewYorkStateStrongerTogether @DannyDeVito pic.twitter.com/7V8yXbqHwB

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 22, 2020