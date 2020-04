“Es un poco medieval eso de comer murciélagos”: Las polémicas declaraciones de Paul McCartney

En entrevista con la cadena de radios Sirius XM, Paul McCartney criticó duramente a China en relación al origen de la pandemia de coronavirus, a pesar de que no está claro aún desde donde realmente surgió.

El ex Beatle comentó:

“Espero que después de esto, el gobierno chino diga, “ok, tenemos que ser más higiénicos por aquí”. Digámoslo claro, es un poco medieval eso de comer murciélagos”

Y agregó, “no tenía por qué morir toda esta gente. ¿Y por qué? Por todas sus prácticas medievales. Simplemente necesitan ser más limpios. Esto debería hacer que lo sean a partir de ahora. Si esto no hace que cambien, no sé qué lo hará”.

El músico de 77 años es vegetariano hace años y no es la primera vez que se refiere a los mercados chinos de manera tan dura. En 2005, después de la emisión de un documental de la BBC que mostraba maltrato y pocas medidas higiénicas en varios de los mercados del país, el artista dijo que no volvería a actuar en el país asiático hasta que se pudiese considerar una “nación civilizada”.

Además el músico se refirió al constante debate de qué banda es mejor, si los Betales o los Rolling Stones, “ellos tenían sus raíces en el blues. Cuando escribían lo hacían junto al blues. Nosotros teníamos más influencias. Hay muchas diferencias, y amo a los Stones, pero The Beatles eran mejores”, sentenció Macca, agregando de todas formas que, “son una banda fantástica y cada vez que puedo los voy a ver”.

Recordemos que este sábado 18 de abril, Paul McCartney se presentará en el concierto virtual One: #TogetherAtHome liderado por Lady Gaga en apoyo con la Organización Mundial de la salud (OMS) para recaudar fondos contra la pandemia de Covid-19.