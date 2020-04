“Look for the good”: La canción positiva de Jason Mraz

“Look for the good” (Busca lo bueno), es la nueva canción de Jason Mraz. Canción que da nombre al nuevo disco del cantante y que es una invitación optimista en medio del confinamiento que está obligando el Covid-19.

Escrito y grabado en el estudio de su casa en California, sigue los tintes de reggae que han hecho conocido a Mraz y esta nueva canción hace reflexionar sobre el mundo actual. Como comentó el músico, “están sucediendo muchas cosas en el mundo y es una locura. Pero en lugar de preocuparnos por eso y agregarle más locura, busquemos lo bueno. ¿Cómo podemos levantarnos el uno al otro en los momentos en que sentimos que somos los más locos que hemos vivido?”.

El cantante también fue parte del concierto multitudinario vía streaming que realizó el 18 de abril la Organización mundial de la Salud junto a Global Citizen para recaudar fondos para luchar contra el coronavirus:

.@jason_mraz won’t give up on the fight against COVID-19. Tune in on April 18 for One World: #TogetherAtHome to show your support for global health: https://t.co/cM628HLHra pic.twitter.com/uPA9CiwVPf

— Global Citizen (@GlblCtzn) April 17, 2020