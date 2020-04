Prince: Ya son 4 años de su partida

Han pasado cuatro años de la muerte de Prince. El genio púrpura como muchos lo llamaron, murió un 21 de abril de 2016 cuando tenía 57 años, y fue encontrado en el estudio de su mansión en Minnesota.

Aún rondan dudas entorno a su fallecimiento. El informe médico indicó que se trató de una sobredosis de opiáceos. Pero, por qué la receta médica de los estupefacientes tenía el nombre de un amigo, cómo llegó a sus manos el fentanyl que terminó con su vida o cuándo se descarta la posibilidad de un suicidio, son algunas de las preguntas que aún quedan abiertas.

Las certezas que sí tenemos, son que fue uno de los artistas menos predecibles y más misteriosos. Fue comparado en su tiempo con megaestrellas de la talla de Madonna y Michael Jackson, pero sólo en términos de fama: ninguno igualaba a Prince en sus talentos, los que incluían no solo cantar y bailar, sino también componer, producir y tocar varios instrumentos.

En el aniversario de su muerte, lo recordamos con una lista con varias de sus mejores canciones

También con 10 de sus mejores videos

Sexy M. F.

Kiss

Raspberry Beret

Cream

Purple rain

Musicology

Cinnamon girl

Get off

Diamonds And Pearls

My Name Is Prince