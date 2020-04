Y Mick Jagger le respondió a Paul McCartney: “The Beatles ni siquiera hizo una gira de arena”

Hace algunos días, Paul McCartney revivió la antigua disputa sobre qué banda era mejor, si los Beatles o los Rolling Stone. McCartney dijo “ellos tenían sus raíces en el blues. Cuando escribían lo hacían junto al blues. Nosotros teníamos más influencias. Hay muchas diferencias, y amo a los Stones, pero The Beatles eran mejores”, sentenció Macca, agregando de todas formas que, “son una banda fantástica y cada vez que puedo los voy a ver”.

Ahora fue el turno de Mick Jagger de responder la pregunta eterna comentando que “la gran diferencia, sin embargo, es y un poco en serio, que The Rolling Stones es una gran banda de conciertos en otras décadas y otras áreas cuando The Beatles ni siquiera hizo una gira de arena” y agregó, “los Stones continuaron, comenzamos a hacer conciertos en estadios en los años 70 y (todavía) los siguen haciendo ahora. Esa es la gran diferencia real entre estas dos bandas. Afortunadamente, una banda sigue tocando en estadios y la otra banda no existe”.

Esta semana, los Rolling Stones estrenaron “Living In A Ghost Town”, comentando “los Stones estábamos en el estudio grabando nuevo material antes del confinamiento y había una canción que pensamos que resonaba especialmente en los tiempos que estamos viviendo ahora. La hemos desarrollado durante el aislamiento y aquí está, esperamos que que les guste”.