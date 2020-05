“Sweet Child O’ Mine” de Guns N’ Roses será un libro infantil

Bajo el mismo nombre que la canción del disco Appetite for Destruction, Guns N’ Roses anunció qel lanzamiento del libro infantil “Sweet Child O’ Mine”.

Escrito entre la banda y James Patterson, el libro está inspirado en la canción y cuenta con ilustraciones de Jennifer Zivion. Como comentó Patterson, “como fanático de Guns N’ Roses desde hace mucho tiempo, estoy encantado de asociarme con la banda para llevar su famosa canción exitosa a las páginas”.

El libro verá la luz el 1 de septiembre y ya se puede preordenar en Amazon.

Presenting, Sweet Child O’ Mine. The story inspired by the lyrics & turned into adventure in the new picture book. Pre-order today https://t.co/qtvl4PqGBi pic.twitter.com/bvGw7SSqqd

