Los libros también se escuchan: “Morrissey. Autobiografía”

El libro se editó en 2013 y se repasa la personalidad introvertida y especial de Morrissey desde su infancia con bulliying, su no gusto por las mujeres y todo lo que hace que su personalidad sea media extraña.

Es un cómo entender lo enredado de Morrissey.

El libro está muy bien escrito, pero al ser autobiografía, no explica todo con detalle y más bien se enfoca en episodios importantes para él y no por ejemplo, la relación que tenía con Johnny Marr, su partner en The Smith.