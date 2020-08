La playlist de Barack Obama para bailar, escuchar y disfrutar

“En los últimos meses he pasado mucho tiempo escuchando esta música con mi familia”, aseguró Barack Obama a través de su Twitter al compartir su playlist.

Ya es una tradición. A estas alturas del año y en pleno verano del hemisferio norte, el ex presidente estadounidense presenta su selección musical estival. Y siempre sorprende.

Las canciones que han acompañado al ex presidente de Estados Unidos, suman a J Balvin, Beyoncé, Billie Elish, Bud Bunny, Día Lipa y Drake. Aunque también tiene a varios clásicos como Bob Dylan, Stieve Wonder y Nina Simone.

Además de compartir las canciones del verano, aprovechó de promocionar la convención demócrata de cara a las elecciones presidenciales de fin de año.

Over the past few months, I’ve spent a lot of time listening to music with my family. I wanted to share some of my favorites from the summer—including songs from some of the artists at this week’s @DemConvention. Hope you enjoy it. pic.twitter.com/2ZFwdN46jR

— Barack Obama (@BarackObama) August 17, 2020