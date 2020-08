Más allá de Pearl Jam: La entrevista de la hija de Chris Cornell a Eddie Vedder

El pasado 18 de mayo, Lily Cornell Silver estrenó Mind Wide Open, un programa de entrevistas en el que conversa con especialistas y personalidades del mundo del espectáculo sobre la salud mental.

“Perder a mi padre abrió un agujero en mi corazón, y el dolor y el trauma que siguió vienen con su propio conjunto de luchas. A través de mis experiencias, me he vuelto más consciente del estigma que rodea la discusión de temas relacionados con la salud mental y el dolor”, escribió la hija de Chris Cornell.

El ex vocalista de Soundgarden, se quitó la vida a los 52 años, luego de presentarse en un concierto en Detroit, el 18 de mayo de 2017.

En el sexto capítulo de Mind Wide Open, Lily Cornell conversó con Eddie Vedder, líder de Pearl Jam, sobre su figura pública como músico, los momentos que han marcado su carrera y como ha lidiando con la depresión.

“No sé si alguna vez me he sentido cómodo dando consejos. Creo que soy bueno tomando consejos. Creo que soy fácil de entrenar. Mi consejo sería seguir consejos de otro”, aseguró el líder del grupo de Seattle.

Uno de los momento más difíciles para Vedder, tan como relata en la entrevista, fue la tragedia de Roskilde 2000, festival en el que murieron nueve personas, y que este 2020 se cumplieron 20 años.

De hecho, el cantante supo del nacimiento de Lily solo minutos antes de subir al escenario en el festival danés.

“Hacía frío y llovía. No había dónde sentarse en nuestro tráiler, solo un cooler y una bandeja con comida. Recibimos la noticia de que nuestros buenos amigos Susan y Chris recién habían tenido un bebé. Su nombre era Lily. Soltamos algunas lágrimas de alegría. Todos nos abrazamos. Fue un gran momento. Y luego salimos al escenario contigo [Lily] en mente -tú, a quien ni siquiera habíamos conocido aún- y nos sentíamos emocionados y empoderados. Y luego, quizás unos 40 minutos después, ocurrieron esos terribles sucesos”, afirmó.

Tras el show, Vedder recurrió a Pete Townshend -The Who- para que lo aconsejara en ese impactante momento. “Ahí estaba yo, en posición fetal, básicamente. Pensaba ‘¿Por qué nos ocurrió esto a nosotros?’ y Pete dijo ‘Porque puedes lidiar con ello’. Me empoderó para volver en mis cabales. No te sientas mal ni te quedes sin reaccionar. Responde”, dijo.

Bruce Sprinsgteen y Michelle Obama: Dos grandes inspiraciones para Vedder

Vedder destacó la participación de la ex primera dama, Michelle Obama, durante la Convención Nacional Demócrata.

“Ella no solo nos habla, habla por nosotros. Ella había salido hace una semana y dijo que sentía que era como una depresión de bajo nivel, que creo que todos podemos compartir. Hay tantas preguntas; tantos cabos sueltos y no sabemos cuándo daremos un giro sólido hacia la normalidad. Probablemente se pondrá más difícil con las elecciones antes de que mejoren. Es un buen momento para recordar y recibir algunas de esas poderosas palabras de Michelle”, dijo el músico grunge.

Asimismo, destacó a Bruce Springteen, en especial sus memorias “Bruce Springsteen, Born to Run”, publicadas en el 2016.

“Bruce habla de la depresión en su libro. Lo miras en el escenario y el agarre que tiene, es sólido como una montaña. Sabe cómo hacer felices a 60.000 personas. Pero volver a casa y ser feliz en casa es algo más difícil. No solo le da crédito a su esposa, sino a una gran terapia”, relató Vedder.

La música: Un lugar de liberación

“Tu papá [Chris Cornell] y yo hablamos sobre la música o el arte como un lugar de liberación. Obviamente él tenía [su] música y esas son letras oscuras. Las letras de Kurt [Cobain], esas eran letras oscuras. La letra de Layne [Staley] [también]. No se trataba de gente que decía: ‘Voy a fingir que escribo una canción oscura’. Era real para todos … Creo que la gente se lo tomó como algo personal. Se dieron cuenta que era en serio. Probablemente por eso a la gente le gustó y pareció necesitarlo. ‘Este tipo está hablando por mí. Siento estas cosas’”, afirmó.

El artista reconoce que en su juventud la música le dio fuerza y sabiduría.

“Pasaba mucho tiempo solo. Mis padres se habían separado. Se mudaron a dos lugares diferentes. Estaba trabajando y tuve algunos problemas. Recuerdo que había una letra de Talking Heads “No Compassion” que decía: ‘No es bueno tener tantos problemas … Sé un poco más egoísta. Puede que te sirva de algo’. Solía obtener mucha sabiduría y conocimiento solo de los registros. Pete Townshend me ayudó. David Byrne me estaba ayudando. Confié más en ellos que en el subdirector tonto que estaba tratando de arrestarme por fumar marihuana o por llegar tarde, cuando desconocía que estaba trabajando hasta las 2 a.m. en una farmacia para pagar el alquiler”, señaló.

Puedes revisar esta entrevista completa aquí