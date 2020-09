David Byrne pide disculpas por parodia en la que se pintó la cara para oscurecer su piel

A través de Twitter, David Byrne salió a pedir disculpas por un hecho ocurrido en 1984. En medio de la promoción para la película del concierto de Talking Heads “Stop Making Sense”, el artista se caracteriza de diferentes personajes que lo entrevistan a él mismo. Para algunos de ellos usó maquillaje que oscurecer su piel.

“Recientemente, un periodista señaló algo que hice en un video de promoción en 1984 para la película del concierto de Talking Heads Stop Making Sense ”, comentó el artista.

Byrne aseguró que

I’d just about forgotten about this skit and I’m grateful that it has been brought to my attention.

El artista concluyó que “uno espera que la gente tenga la gracia y la comprensión para permitir que alguien como yo, cualquiera realmente, pueda crecer y cambiar, y que el pasado pueda ser examinado con honestidad y responsabilidad”.

One hopes that folks have the grace and understanding to allow that someone like me, anyone really, can grow and change, and that the past can be examined with honesty and accountability.

