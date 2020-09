Sting anuncia disco de duetos para Navidad

En “The Tonight Show” con Jimmy Fallon, Sting anunció que lanzará un álbum de duetos.

En medio de la presentación de “Mama”, su última colaboración con el rapero de Brooklyn, Gashi, dijo: “a través de los años he grabado tantos duetos con algunas personas increíbles. Herbie Hancock, Eric Clapton y más. Así que solo las junté y dije ‘debería sacar eso'”.

Y añadió, “suena bastante bien, así que será una sorpresa navideña”.

Durante el programa, Sting también habló sobre como las personas han adoptado el tema de The Police, “Don’t Stand So Close to Me” como un nuevo himno durante la pandemia por el coronavirus. La canción alcanzó del top de las listas en el Reino Unido durante el mes de marzo.

Hace pocos días Sting fue honrado con por parte de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco por su activismo ambiental, destacado por su trabajo a través de Rainforest Foundation, cofundada en 1989 por el músico junto a su esposa Trudie Styler y la doctora Franca Sciuto.