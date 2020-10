“No Time to Die” de Billie Elish ya tiene video

Dirigido por Daniel Kleinman, conocido por diseñar los títulos de las películas de Bond, el video de “No Time to Die” muestra a Billie Elish en blanco y negro, mientras pasan imágenes del nuevo film.

Recordemos que entre los artistas que han interpretado la canción están Nancy Sinatra, Tom Jones, Paul McCartney y Duran Duran hasta los más recientes Chris Cornell, Adele y Sam Smith.

Billie Elish es la cantante más joven que ha interpretado el tema central de 007. Con 18 años, la cantante ganó cinco premios Grammy a principios de este año, por su disco debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, que fue el vencedor como Álbum del Año.

La película se iba a estrenar en abril de este año, pero debido al Covid-19, el estreno se aplazó para el 12 de noviembre.

Así es “No Time to Die”