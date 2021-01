La respuesta de Jamiroquai al parecido con Q-Shaman: “Amé el casco, pero no estoy seguro de que esa sea mi gente”

Jay Kay, el líder del grupo británico Jamiroquai, se caracteriza por usar extravagantes sombreros y, aunque admitió que amó el casco que utilizó Q-Shaman, fanático de Donald Trump, desmintió que él haya sido parte del asalto del Capitolio.

“Algunos creyeron verme en Washington, pero me temo que no estuve con todos esos freaks”, señaló el músico, en un video publicado en sus redes sociales.

El vocalista de Jamiroquai hace referencia a las comparaciones que se hicieron entre él y un hombre con un casco con cuernos y pieles de animales, muy parecido a los que el cantante suele usar en sus conciertos.

En el post dijo: “Buenos días Washington, amé el casco pero no estoy seguro de que esa sea mi gente. Cuídense todos, J”.

Good Morning Washington, loving the headgear, but not sure that’s my crowd. Stay safe everyone, J xxx pic.twitter.com/8Fuime28cc

— Jamiroquai (@JamiroquaiHQ) January 7, 2021