“Talking reality television blues”: El regreso de Tom Jones

El cantante británico Tom Jones está de vuelta con el vídeo de “Talking reality television blues”, que es un adelanto de lo que será su nuevo álbum Surrounded by Time que publicará el 23 de abril por la discografía EMI.

Tom Jones es considerado uno de los cantantes más destacados y populares de la historia. Y a pesar de sus 80 años de edad, su carrera sigue en la cresta de la ola.

Talking Reality Television Blues is now yours! Turn it up and let me know what you think of my brand new tune x https://t.co/BEdpIq61KK#sbt #trtvb #newmusicfriday pic.twitter.com/WheVNB5qL2 — Tom Jones (@RealSirTomJones) January 15, 2021

En los años 60 y 70 fue considerado un sex symbol. Ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y en el 2006 fue nombrado caballero de la corona británica por la Reina Isabel II por su trabajo como artista.

“Yo estaba allí cuando comenzó la televisión, no sabía que me convertiría en parte de ella, pero podría ser que su poder sea recordarnos lo maravillosos, locos e inventivos que somos, pero también lo aterradora que puede ser la realidad que refleja”, dijo Jones.

Reality Killed by a Reality Star…

I got the Talking Blues…..

Here comes the Talking Reality Television Blues film!

Indulge your memory and maybe even contemplate and question…. let me know what you think. But, ultimately enjoy this trip through time xhttps://t.co/UI5u31z5lO pic.twitter.com/eoQ24LQG3k — Tom Jones (@RealSirTomJones) January 15, 2021

El nuevo álbum de Jones fue coproducido por Ethan Johns y Mark Woodward y también incluye versiones reinventadas de canciones de Bob Dylan, Cat Stevens y Bobby Cole.

Disfruta de “Talking reality television blues”