Jonny Greenwood de Radiohead detrás de la banda sonora de “Spencer”

Jonny Greenwood de Radiohead está componiendo la música de la película “Spencer”, un nuevo filme sobre la princesa Diana.

La película, dirigida por Pablo Larraín, está protagonizada por Kristen Stewart quien encarna a la difunta Princesa de Gales. Según IndieWire, la película podría lanzarse este 2022.

Phantom Thread y You Were Never Really Here, son los últimos álbumes de bandas sonoras de Jonny Greenwood que se lanzaron en el 2018. Al año siguiente, lanzó el sello de música clásica ‘Octatonic”.

El 2019 Pablo Larraín dirigió Ema que fue musicalizada por Nicolás Jaar y su última película en inglés fue la película biográfica Jackie protagonizada por Natalie Portman y con música de Mica Levi.