Celebra el día del amor con buena música: Descubre las tarjetas de Whitney Houston

Como todos los años, el 14 de febrero se celebra el día de San Valentín, también conocido como el día de los enamorados. Para esta fecha, la tienda online de Whitney Houston ofrece exclusivas tarjetas virtuales con algunas de sus canciones más populares.

La tienda de esta artista, fallecida el 11 de febrero de 2012, ofrece un catálogo exclusivo de ocho tarjetas en total, las cuales traen escrito el titulo de las clásicas canciones de Whitney. Cuestan cinco dólares cada una, y también se puede comprar un paquete de las ocho por $35.

Algunas de las tarjetas que puedes encontrar son “You Give Good Love”, “Greatest Love of All”, “My Love Is Your Love”, “Heartbreak Hotel”, “Take Good Care of My Heart”, “I’m Your Baby Tonight”, “You Light Up My Life” y “Higher Love” este último pertenece a su colaboración póstuma en 2019 con Kygo.

Sin embargo, no está disponible “I Will Always Love You”, la famosa canción interpretada por la artista, debido a que esta fue escrita por Dolly Parton, y ella tiene su propia línea de tarjetas de felicitaciones, y una de ellas lleva el nombre del tema.

Para los interesados, la dirección del sitio web es Boutique.WhitneyHouston.com.