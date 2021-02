Peter Gabriel y su nueva versión de “Biko”

A más de 40 años, Peter Gabriel grabó nuevamente “Biko” con la ayuda de 25 músicos de todo el mundo. Esta canción la escribió en tributo al activista sudafricano Steve Biko, a quien asesinaron bajo custodia policial en 1977.

Steve Biko luchaba contra el apartheid, que era la forma de segregación racial en Sudáfrica y Namibia.

Ahora Gabriel se unió para interpretar su clásica canción de protesta en 1980 con la vocalista y activista beninesa Angélique Kidjo, Yo-Yo Ma, Cape Town Ensemble, Sebastian Robertson y el bajista Meshell Ndegeocello.

El racismo

Peter Gabriel afirmó para una entrevista con Rolling Stone que “aunque el gobierno de la minoría blanca se ha ido a Sudáfrica, el racismo en todo el mundo que representaba el apartheid no lo ha hecho”.

“El racismo y el nacionalismo están lamentablemente en aumento. En India, Myanmar y Turquía, Israel y China, el racismo se explota deliberadamente para obtener beneficios políticos”, agregó.

Además, Peter señaló que “el movimiento Black Lives Matter dejó muy claro lo lejos que aún estamos de poder decir que hemos escapado de la oscura sombra del racismo”.

La nueva versión de “Biko”

A través de un video se presentó la colaboración, el cual lo produjo Sebastian Robertson y Mark Johnson. Este proyecto forma parte de la iniciativa de Song Around the World de Playing for Change.

Esta iniciativa consiste en que todos los ingresos del video serán donados a la Fundación Playing for Change, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el programa Remember Slavery de la ONU, Sankofa, la Fundación Bob Marley, Silkroad y la fundación del Rock & Roll Hall of Fame.

Desde el 2002 que Peter Gabriel no lanza un álbum con temas originales, pero en la entrevista con Rolling Stone aseguró que está trabajando en un proyecto nuevo.