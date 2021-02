La película biográfica de Robbie Williams ya tiene director

La música y el cine se unen otra vez más, y es que se confirmó que el cantante británico y ex miembro de la banda Take That, Robbie Williams, tendrá su propia película.

El proyecto cinematográfico estará a cargo del director de “The Greatest Showman”, Michael Gracey, y se enfocará en la vida de la estrella de rock quien sufrió problemas de depresión y abuso de sustancias durante su carrera.

En una entrevista con Deadline, Gracey señaló que “en cuanto a cómo representamos a Robbie en la película, esa parte es de alto secreto. Quiero hacer esto de una manera realmente original“.

El director, además, agregó que siente una especial motivación con realizar esta cinta:

“Recuerdo ir al cine cuando era niño y había películas que me dejaron boquiabierto y me hicieron decir mientras estaba sentado en el cine, ‘Nunca había visto esto antes’. Solo quiero que la audiencia tenga ese sentimiento”.

Sin embargo, durante toda la entrevista se mantuvo firme para no entregar detalles respecto a cómo se formará la película:

“Todo lo que puedo decir es que el enfoque es de alto secreto, pero el objetivo es generar ese sentimiento que acabo de describir. Esta es una historia fantástica, y quiero representarla en su cruda realidad hasta estos momentos de pura fantasía”.

La película se llama ‘Better Man’, en referencia a la icónica canción de Robbie Williams del 2000.

Al explicar por qué se sintió atraído por el proyecto, Gracey dijo que le interesaba que Robbie fuera ese hombre que “soñó en grande y siguió esos sueños y lo llevaron a un lugar increíble”.