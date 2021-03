“Una dosis de su propia medicina”: Dolly Parton se vacuna contra el Covid-19

La cantante de country Dolly Parton bromeó durante la tarde de ayer al recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

“Dolly recibe una dosis de su propia medicina”, decía el mensaje de la artista en su cuenta de Twitter que recaudó un millón de dólares a la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, para encontrar una cura para el Covid-19. En una entrevista del programa TODAY de NBC la cantante afirmó:

“Estoy feliz de que cualquier cosa que haga pueda ayudar a alguien más, y cuando doné el dinero al fondo Covid, solo quería que funcionara bien”

Al ritmo de “Jolene” Parton cantó “vacuna, vacuna, vacuna, vacuna, te lo ruego, por favor no lo dudes. (Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine! I’m begging of you please don’t hesitate)”. También, hizo un llamado para que sus seguidores se vacunen y dijo que era “lo suficientemente mayor” y “lo suficientemente inteligente” para recibir la vacuna.